Смертельное ДТП с женой Шавката Рахмонова: появились новые подробности

Появились новые подробности по делу о смертельном ДТП, в котором пострадали жена и сын казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, женщина была допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице города Алматы.

"По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам следственных мероприятий в отношении женщины будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия в ДП Жамбылской области не разглашают.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о ДТП в Жамбылской области. Отмечалось, что за рулем машины была жена спортсмена Шавката Рахмонова. По данным соцсетей, Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы - Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна (35 лет) умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын были госпитализированы в Шу, их состояние - средней тяжести. В полиции подтвердили информацию о смертельном ДТП.

Позже в управлении здравоохранения сообщили, что Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояния средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам.

Затем в ДП Жамбылской области опубликовали видео с места смертельной аварии. Также стало известно, что супругу и сына бойца смешанных единоборств выписали из больницы в Шу, они выехали в Алматы.

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