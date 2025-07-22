The Times: Дюбуа был на вечеринке за несколько часов до боя с Усиком

Близкий к команде Даниэля Дюбуа источник рассказал корреспондентам The Times о том, что произошло за несколько часов перед боем британца с Александром Усиком.

Сообщается, что отец Дюбуа в день перед боем, буквально за несколько часов, устроил вечеринку для десятков своих друзей в семейном особняке в Эссексе. Отмечается, что в доме находился и сам боксер.

По словам источника, Даниэль даже не знал многих из тех, кто в тот день пришел в их дом. Сообщается, что в какой-то момент спортсмен отлучился, чтобы, покататься.

Также источник утверждает, что боксер прибыл на стадион "Уэмбли" за 90 минут до выхода на ринг и столкнулся с проблемами на парковке. Дюбуа пришлось пешком идти до арены.

19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинец Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и стал обладателем всех поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) в супертяжелом весе.

Украинец достиг редчайшего результата: он стал первым боксером со времен легендарного Мохаммеда Али, дважды завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Али становился абсолютным чемпионом трижды — в 1964, 1967 и 1978 годах.

Чемпион заработал за этот поединок 132 миллиона долларов (70,321 млрд тенге). Для Александра Усика это рекордный гонорар в его профессиональной карьере.

Также мы писали об эмоциональной реакции жены Александра на его победу в этом поединке. Екатерина Усик посвятила пост своему мужу, в котором призналась ему в любви.

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