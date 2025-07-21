Александру Усику покорилось уникальное достижение со времен Мохаммеда Али

Украинский профессиональный боксер Александр Усик стал первым двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе со времен легендарного Мохаммеда Али, передает NUR.KZ со ссылкой на РБ Спорт.

19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинец Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и стал обладателем всех поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) в супертяжелом весе.

Украинец достиг редчайшего результата: он стал первым боксёром со времён легендарного Мохаммеда Али, дважды завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Али становился абсолютным чемпионом трижды — в 1964, 1967 и 1978 годах.

Однако тогда для этого требовалось обладать лишь двумя титулами — WBA и WBC. Сегодня же, чтобы получить статус абсолюта, нужно объединить четыре пояса.

Усик впервые достиг этого в хэвивейте в 2024 году, победив Тайсона Фьюри. Всего в своей карьере Усик трижды становился абсолютным чемпионом мира: один раз — в первом тяжёлом весе и дважды — в супертяжёлом.

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