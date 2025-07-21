"Люблю тебя до Луны": жена Усика эмоционально отреагировала на победу супруга

Жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, Екатерина, обратилась к мужу на своей странице в Instagram после его недавней победы, передает NUR.KZ.

Супруга поздравила чемпиона с победой и рассказала, как сильно она его любит.

"Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к победе день за днем. Сколько труда, сколько сил, сколько веры вложили. Ты настоящий воин. Ты - пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Благодарю бога за тебя. Благодарю тебя - за силу, за любовь, за то, что даже в самые темные моменты остаешься светом. Мы с тобой всегда - в молитвах, в сердцах и в каждой борьбе. Я так тобой горжусь. Люблю тебя до Луны и обратно. С победой, любимый!" - написала Екатерина.

Фанаты боксера оценили поддержку супруги, а также заявили, что их семья может служить примером для других.

"Какая невероятная пара", "Мощная сила любви", "Спасибо, что была его музой и поддержкой", "До слез. Горжусь вами", "Любовь, которая вдохновляет", - писали поклонники.

В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинец Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и стал обладателем всех поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) в супертяжелом весе.

Чемпион заработал за этот поединок 132 миллиона долларов (70,321 млрд тенге). Для Александра Усика это рекордный гонорар в его профессиональной карьере.

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