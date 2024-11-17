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Джон Джонс обратился к Дональду Трампу и отдал ему чемпионский пояс UFC

Опубликовано:

Президент США Дональд Трамп с чемпионским поясом UFC
Дональд Трамп с чемпионским поясом UFC: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс обратился к 47-му президенту США Дональду Трампу после победы в титульном поединке на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, сообщает NUR.KZ.

Напомним, утром 17 ноября Джонс отправил в технический нокаут другого американского файтера хорватского происхождения 42-летнего Стипе Миочича. Поединок стал главным событием вечера.

После боя "Костлявый" перелез через сетку октагона и вручил чемпионский пояс Трампу. Кроме того, Джонс обратился к новому главе США в интервью отпраздновал победу над Миочичем фирменным танцем политики. Видео со словами бойца привела пресс-служба UFC Eurasia.

"Хочу сказать огромное спасибо президенту Дональду Трампу за то, что он присутствовал сегодня здесь. Ребята, как вам моя версия танца Трампа? США! США! США! Горжусь тем, что я американский чемпион и христианин", — сказал Джонс в интервью после поединка.

Напомним, что после пятого поражения в карьере Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры бойца ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2188539-dzhon-dzhons-obratilsya-k-prezidentu-ssha-donaldu-trampu-i-podaril-emu-chempionskiy-poyas-ufc/

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