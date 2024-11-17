Джон Джонс обратился к Дональду Трампу и отдал ему чемпионский пояс UFC

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс обратился к 47-му президенту США Дональду Трампу после победы в титульном поединке на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, сообщает NUR.KZ.

Напомним, утром 17 ноября Джонс отправил в технический нокаут другого американского файтера хорватского происхождения 42-летнего Стипе Миочича. Поединок стал главным событием вечера.

После боя "Костлявый" перелез через сетку октагона и вручил чемпионский пояс Трампу. Кроме того, Джонс обратился к новому главе США в интервью отпраздновал победу над Миочичем фирменным танцем политики. Видео со словами бойца привела пресс-служба UFC Eurasia.

"Хочу сказать огромное спасибо президенту Дональду Трампу за то, что он присутствовал сегодня здесь. Ребята, как вам моя версия танца Трампа? США! США! США! Горжусь тем, что я американский чемпион и христианин", — сказал Джонс в интервью после поединка.

Напомним, что после пятого поражения в карьере Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры бойца ММА.

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