"Начались последствия": Емельяненко может потребоваться еще одна операция на позвоночнике
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Известному ММА-файтеру Александру Емельяненко может понадобиться еще одна операция на позвоночнике - боец рассказал о новых проблемах со спиной, передает ТАСС.
"Буквально совсем недавно у меня "стрельнуло" в пояснице то же самое, что было в шее. И опять начались последствия, хожу с костылем", - рассказал сам боец.
Емельяненко заявил, что нужно ехать в Москву на обследование.
Отметим, ранее у бойца были серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника.
Напомним, что 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.
Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.
В апреле Емельяненко сообщал, что, несмотря на запреты врачей, намерен продолжить спортивную карьеру.
Позже представитель бойца рассказал, что Емельяненко начал передвигаться без посторонней помощи. Однако он добавил, что о возвращении бойца на ринг после окончательного восстановления речи не идет.
Также он заявил, что Александр передвигается при помощи трости. Он восстанавливает навыки ходьбы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2253921-nachalis-posledstviya-emelyanenko-mozhet-potrebovatsya-eshche-odna-operaciya-na-pozvonochnike/
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