"Начались последствия": Емельяненко может потребоваться еще одна операция на позвоночнике

Известному ММА-файтеру Александру Емельяненко может понадобиться еще одна операция на позвоночнике - боец рассказал о новых проблемах со спиной, передает ТАСС.

"Буквально совсем недавно у меня "стрельнуло" в пояснице то же самое, что было в шее. И опять начались последствия, хожу с костылем", - рассказал сам боец.

Емельяненко заявил, что нужно ехать в Москву на обследование.

Отметим, ранее у бойца были серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника.

Напомним, что 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.

Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.

В апреле Емельяненко сообщал, что, несмотря на запреты врачей, намерен продолжить спортивную карьеру.

Позже представитель бойца рассказал, что Емельяненко начал передвигаться без посторонней помощи. Однако он добавил, что о возвращении бойца на ринг после окончательного восстановления речи не идет.

Также он заявил, что Александр передвигается при помощи трости. Он восстанавливает навыки ходьбы.

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