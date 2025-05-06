"О возвращении на ринг речи нет": о состоянии Емельяненко рассказал его менеджер

Перенесший операцию на позвоночнике спортсмен Александр Емельяненко проходит реабилитацию, но о возвращении на ринг пока речи нет, передает NUR.KZ со ссылкой на 360.ru.

О состоянии бойца рассказал его менеджер. По его словам, сейчас Емельяненко начал передвигаться без посторонней помощи. Спортсмен чувствует себя хорошо, а врачи спрогнозировали полное восстановление в ближайшее время.

"Александр уже встал и пошел самостоятельно без посторонней помощи. Потихоньку уже начал возвращаться к физическим нагрузкам. Поэтому, я думаю, в скором времени все будет нормально", — заявил представитель Емельяненко.

Он добавил, что о возвращении бойца на ринг после окончательного восстановления речи не идет. Но спортсмен станет участником нового телевизионного шоу.

Напомним, 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.

Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.

В апреле Емельяненко сообщал, что, несмотря на запреты врачей, намерен продолжить спортивную карьеру.

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