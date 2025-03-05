"У меня отнялись ноги": боец ММА Александр Емельяненко записал видео из больницы

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Александра Емельяненко: на видео, снятом из больничной палаты, он рассказывает о состоянии здоровья.

"Кого-то огорчу, кого-то обрадую. Кому-то все равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг - у меня отнялись ноги. Я поговорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев.

10 месяцев мне нельзя будет выступать, тренироваться. Так что бой в Беларуси с Тарасовым отменяется. Ну либо переносится на потом. Буду лечиться, восстанавливаться, поправлять здоровье", - рассказал боец.

Напомним, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко должен был провести следующий бой 29 марта против своего соотечественника Артема Тарасова на турнире "Осьминог-5" в Беларуси.

Ранее, в первом поединке между Емельяненко и Тарасовым, который прошел в октябре 2021 года на турнире поп-лиги "Наше Дело" в Москве, победу одержал Александр единогласным судейским решением.

Добавим, по данным РБК, всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.