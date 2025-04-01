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Емельяненко сделал заявление о возвращении в спорт после операции и показал, как проходит реабилитацию (видео)

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко. Кадр из видео: instagram.com/alexemelyanenko

Известный боец ММА Александр Емельяненко продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике - файтер пообещал вернуться в спорт, невзирая на советы врачей, передает NUR.KZ.

Боец показал в своем профиле в Instagram кадры из больницы. На них он передвигается на кресле-каталке и делает упражнения для восстановления вместе с другими пациентами. Емельяненко продемонстрировал, тренажеры на которых занимается в рамках своей реабилитации под присмотром специалистов.

Он выразил благодарность врачам. Также Александр заявил, что пока ему приходится передвигаться в кресле.

Боец отметил, что в учреждение никого не пускают, никого не выпускают, чтобы подышать свежим воздухом у пациентов есть только балкон.

"Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать", - заявил Емельяненко.

Файтер напомним, что ранее уже сталкивался с похожей ситуацией, когда после перелома руки врачи тоже ставили крест на его карьере, однако, как вспоминает Александр, он восстановился и продолжил свои выступания на ринге и в клетке.

Напомним, 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.

Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2232176-emelyanenko-sdelal-zayavlenie-o-vozvrashchenii-v-sport-posle-operacii-i-pokazal-kak-prohodit-reabilitaciyu-video/