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"Передвигается при помощи трости": менеджер рассказал о состоянии Емельяненко после операции

Опубликовано:

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко. Кадр из видео: instagram.com/alexemelyanenko

Представитель известного бойца ММА Александра Емельяненко поделился новой информацией о состоянии спортсмена после сложной операции, передает ТАСС.

Файтер покинул инвалидное кресло.

"Александр передвигается при помощи трости. Он восстанавливает навыки ходьбы", - заявил его представитель.

Напомним, что 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.

Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.

В апреле Емельяненко сообщал, что, несмотря на запреты врачей, намерен продолжить спортивную карьеру.

Позже представитель бойца рассказал, что Емельяненко начал передвигаться без посторонней помощи. Однако он добавил, что о возвращении бойца на ринг после окончательного восстановления речи не идет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2247135-peredvigaetsya-pri-pomoshchi-trosti-menedzher-rasskazal-o-sostoyanii-emelyanenko-posle-operacii/