Суд по делу о смерти Марадоны признали недействительным после скандала

В Аргентине разгорелся скандал вокруг судебных слушаний по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на аргентинские СМИ, такое решение было принято на фоне скандала, возникшего в отношении одного из судей, участвовавших в процессе.

Так, во вторник, 27 мая, суд отстранил судью Хульету Макинтач от процесса из-за скандала с документальным фильмом. Предположительно, она дала разрешение тайно снимать документальный фильм в том числе о процессе, где в главной роли выступала она сама. При этом данные съемки не были ни с кем согласованы.

Выдержки из фильма попали в местные СМИ.

У суда была возможность выбрать новых судей и продолжить процесс, однако было принято решение признать процесс недействительным. Это означает, что судебные слушания начнутся заново.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов мира. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

Главными подсудимыми по делу проходят семь из восьми медицинских работников, заботившихся о Марадоне в последние дни его жизни. Из обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей его смерть.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков "неуместными, неадекватными и безответственными".

Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста "шансы на выживание были бы выше", если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Ранее в суде выступили полицейские, прибывшие первыми на вызов о смерти Марадоны. Они рассказали, что их шокировало тело футболиста.

А позже стало известно, что задержан охранник футболиста. Его обвинили в даче ложных показаний.

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