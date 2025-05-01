"Это позор": медик рассказал, что Марадону кормили бургерами после операции

В Аргентине продолжаются судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. На заседании выяснились новые подробности его гибели, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

В суде выступил директор отделения интенсивной терапии клиники, где лечился футболист, Фернандо Вильярехо. Он заявил, что чувствовал себя "пешкой между королем и королевой", имея в виду личных врачей аргентинца - нейрохирурга Леопольдо Луке и психиатра Агустину Косачов.

"(После операции Марадоне) Было позволено все что угодно. То, что происходило тогда, было позором. Я беру на себя ответственность", - цитирует издание Вильярехо.

Он уточнил, что после операции экс-футболисту разрешали гамбургеры и другую нездоровую пищу, а личные врачи не допускали остальных медиков для оценки его состояния.

Кроме того, Луке и Косачов приняли решение перевезти Марадону из клиники, где должны были обсуждаться дальнейшие шаги по лечению, в частный дом в городе Тигре (Аргентина).

Вильярехо добавил, что операцию Марадоне провели без предварительных обследований, а через несколько дней Луке приказал ему ввести экс-футболисту седативные препараты, чтобы "попытаться избавить его от алкогольной зависимости", поскольку тот был неуправляемым пациентом.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов мира. По итогам голосования на официальном сайте ФИФА он признан лучшим футболистом XX века.

Напомним, главными подсудимыми по делу проходят семь из восьми медицинских работников, заботившихся о Марадоне в последние дни его жизни. Из обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей его смерть.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, еще в 2021 году комиссия из 20 экспертов, проверявшая обстоятельства смерти Марадоны, признала действия группы медиков "неуместными, неадекватными и безответственными".

Эксперты пришли к заключению (и на это указал суд), что у легендарного футболиста "шансы на выживание были бы выше", если бы его лечили надлежащим образом в соответствующем медицинском заведении.

Подсудимым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, если их признают виновными в непредумышленном убийстве, совершенном с осознанием того, что их действия могут привести к смерти человека.

Ранее в суде выступили полицейские, прибывшие первыми на вызов о смерти Марадоны. Они рассказали, что их шокировало тело футболиста.

А позже стало известно, что задержан охранник футболиста. Его обвинили в даче ложных показаний.

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