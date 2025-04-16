Мэр Вашингтона подарила Овечкину целый день в его честь

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина - указ главы американской столицы опубликовала в своем микроблоге в Х команда "Вашингтон Кэпиталз", передает NUR.KZ.
Торжественная церемония чествования спортсмена прошла 11 апреля - в своем указе мэр города призвала жителей Вашингтона отметить День Алекса Овечкина.
Команда поблагодарила Боузер в организации общегородского праздника, который прошел в прошлую пятницу.
Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. После этого россиянин превзошел именитого канадца по еще одному показателю.
А на днях Ови забросил первую шайбу после установления абсолютного снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги.
Кроме того, Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2236227-mer-vashingtona-podarila-ovechkinu-celyy-den-v-ego-chest/