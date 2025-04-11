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Овечкин обогнал Гретцки по еще одному показателю

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Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: John McCreary/NHLI via Getty Images

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по еще одному показателю - он обогнал легендарного канадца по числу матчей в NHL.

Матч с "Каролина Харрикейнз" стал 1488-м в карьере Александра в чемпионатах лиги, пишет РИА Спорт.

В настоящий момент Ови поднялся на 26-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в чемпионатах NHL, обогнав по этому показателю Гретцки.

Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр.

Однако из действующих игроков NHL Овечкин входит в топ-3 - впереди него лишь Брент Бернс, выступающий за "Каролина Харрикейнз", и игрок "Сент-Луис Блюз" Райан Сутер, у которых 1493 и 1524 матча, соответственно.

Напомним, на днях россиянин Александр Овечкин превзошел канадца Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Историческое достижение покорилось 39-летнему форварду "Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2234885-ovechkin-obognal-gretcki-po-eshche-odnomu-pokazatelyu/