Овечкин обновил рекорд по голам в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин забросил первую шайбу после установления абсолютного снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает 39-летний форвард, принимал на своем льду "Коламбус Блю Джекетс".

Овечкин открыл счет в матче, воспользовавшись передачей Дилана Строума (2 минута). Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (896).

Однако хозяева площадки не смогли одержать победу. "Блю Джекетс" в итоге выиграли со счетом 4:1 благодаря дублю Адама Фантилли (25 и 42) и голам Зака Веренски (15) и Дмитрия Воронкова (56).

Из-за этого поражения "Вашингтон Кэпиталз" лишились шансов занять первое место в регулярном чемпионате. Президентский кубок обеспечил себе клуб "Виннипег Джетс".

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. После этого россиянин превзошел именитого канадца по еще одному показателю.

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