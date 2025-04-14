Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пока не подвергнутся испытаниям": Сабина Алтынбекова высказалась о преодолении трудностей

Опубликовано:

Сабина Алтынбекова
Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала в Сети новый пост, в котором высказалась о преодолении трудностей, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте спортсменки.

"Ни один мужчина и ни одна женщина не знает степени своей стойкости, пока не подвергнутся испытаниям. Тысячу людей проживают жизнь, пользуясь уважением только потому, что никогда не были поставлены на край пропасти. А быть хорошим, не стоя у обрыва, может каждый", - написала Сабина.

Подписчицы Алтынбековой согласились со словами спортсменки.

"В нас женщинах столько силы, а которой мы даже не знаем, но когда тяжелые моменты в жизни силы в нас просыпаются. Хрупкость и стойкость есть только в нас", "Каждое решение дается нелегко женщине", "Золотые слова", - прокомментировали девушки публикацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Отметим, в прошлом году Алтынбекова также жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закона.

А недавно на своей странице в Instagram призвала казахстанцев учить своих дочерей "жить без стыда" и "выдавать своих абьюзеров".

В прошлом месяце Сабина объявила о разводе. Признание девушка опубликовала в соцсетях. Позже спортсменку спросили о том, каким критериям должен соответствовать ее новый избранник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2235588-poka-ne-podvergnutsya-ispytaniyam-sabina-altynbekova-vyskazalas-o-preodolenii-trudnostey/