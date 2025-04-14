"Пока не подвергнутся испытаниям": Сабина Алтынбекова высказалась о преодолении трудностей

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала в Сети новый пост, в котором высказалась о преодолении трудностей, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте спортсменки.

"Ни один мужчина и ни одна женщина не знает степени своей стойкости, пока не подвергнутся испытаниям. Тысячу людей проживают жизнь, пользуясь уважением только потому, что никогда не были поставлены на край пропасти. А быть хорошим, не стоя у обрыва, может каждый", - написала Сабина.

Подписчицы Алтынбековой согласились со словами спортсменки.

"В нас женщинах столько силы, а которой мы даже не знаем, но когда тяжелые моменты в жизни силы в нас просыпаются. Хрупкость и стойкость есть только в нас", "Каждое решение дается нелегко женщине", "Золотые слова", - прокомментировали девушки публикацию.

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Отметим, в прошлом году Алтынбекова также жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закона.

А недавно на своей странице в Instagram призвала казахстанцев учить своих дочерей "жить без стыда" и "выдавать своих абьюзеров".

В прошлом месяце Сабина объявила о разводе. Признание девушка опубликовала в соцсетях. Позже спортсменку спросили о том, каким критериям должен соответствовать ее новый избранник.