"Научите своих дочерей говорить"нет": Сабина Алтынбекова после развода высказалась об абьюзе

Казахстанская волейболистка на своей странице в Instagram призвала казахстанцев учить своих дочерей "жить без стыда" и "выдавать своих абьюзеров", передает NUR.KZ.

Сабина Алтынбекова опубликовала в своем профиле в Instagram новую stories, в котором приводит цитату о воспитании девочек. Алтынбекова в конце отметила, что автор цитаты неизвестен.

"Научите своих дочерей говорить "нет". Научите своих дочерей повышать голос. Научите своих дочерей поднимать волну. Ценить безопасность выше вежливости. Кричать "пожар" вместо "помоги". Научите своих дочерей чувствовать себя комфортно в своих телах. Научите своих дочерей жить без стыда. Научите своих дочерей бить первыми. Укусить в ответ. Сжигать мир дотла, когда с ними плохо обращаются. Научите своих дочерей выдавать своих абьюзеров", - сказано в публикации Алтынбковой.

Кроме того, спортсменка призвала казахстанцев научить дочерей "занимать позицию", а также быть "смелыми и храбрыми".

Публикация Алтынбековой в stories: instagram.com/altynbekova_20/?hl=ru

"Научите своих дочерей верить в лучший мир. А затем скажите им, что они его заслуживают. Скажите, наследие девичества необязательно должно быть связано с болью", - добавила Алтынбекова.

В прошлом месяце Сабина Алтынбекова, которую часто называют самой красивой волейболисткой Казахстана, объявила о разводе. Признание девушка опубликовала в соцсетях.

А в прошлом году Алтынбекова также жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закон.