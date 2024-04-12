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"Недомужики": Сабина Алтынбекова высказалась о домашнем насилии и новом законе

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова
Сабина Алтынбекова. Фото: Instagram @altynbekova_20

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в Instagram жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закона, передает NUR.KZ.

Ранее депутаты сената в двух чтениях одобрили проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направили на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Наконец-то кухонные боксеры успокоятся. Что касается мнения, якобы закон имеет другую сторону и цель разрушить браки, забрать детей и т.д. Я предполагаю, что такого мнения придерживаются мужчины (некоторые) и те, кто никогда не сталкивался с насилием (в любом его виде). Я уверена, что закон положительно повлияет на общество и будущее Казахстана.
Насилие — "бич" нашего общества, с которым нужно бороться. А подобное мнение, что якобы Запад навязывает нам законы, которые разрушат нашу демографию, просто тянут нас обратно в Средневековье", — написала Алтынбекова в разделе "stories".

Кроме того, спортсменка отреагировала на последние эпизоды с насилием над женщинами в Алматы. В четверг было распространено видео, зафиксировавшее избиение девушки на улице, на которое отреагировали в полиции. Также в Сети появились кадры с насильственными действиями в отношении другой женщины в Алматы, после чего по факту нанесения телесных повреждений был задержан мужчина.

"Недомужики, на вас что, весна действует? Или что у вас там вместо мозга? Сил только на девушек хватает? Девушки, носите перцовый баллончик и посмотрите, как и в каких случаях использовать!" — написала Алтынбекова.

Напомним, обсуждение законопроекта о безопасности женщин и детей в Казахстане велось с конца января. Документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2084003-nedomuzhiki-sabina-altynbekova-vyskazalas-o-domashnem-nasilii-i-novom-zakone/

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