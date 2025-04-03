СМИ: Многомилионное наследство комментатора Уткина пытаются поделить в Москве

Российские СМИ пишут, что в Москве родные известного спортивного комментатора Василия Уткина пытаются поделить его многомиллионное наследство.

По данным Telegram-канала "Mash на спорте", у Уткина осталось три автомобиля, трехэтажный дом с бассейном в Подмосковье, купленный, как рассказывал сам Уткин, почти за миллион долларов, и квартира в престижном районе Москвы.

"По закону все это должно перейти кровным родственникам — то есть маме или сестре, детей у Василия не было. И завещания, судя по появлению наследственного дела в картотеке судов", - пишет издание.

Как сообщает "РИА Спорт", ссылаясь на юридические документы, в Москве действительно открыли наследственное дело по имуществу Уткина.

Нотариус Марина Соколова рассказала агентству, что на наследство могут претендовать только кровные родственники, бывшие супруги ничего не наследуют после смерти одного из них.

"Если речь идет о выделении супружеской доли, то такой вопрос решается в судебном порядке. Бывший супруг имеет право обратиться в суд с соответствующим иском и доказательствами, что данное имущество имеет статус общей совместной собственности, и в нем имеется доля пережившего бывшего супруга", - заключил нотариус.

По данным издания, Уткин был женат дважды, но оба брака окончились разводом. На момент смерти он был холост.

При этом мама Василия в разговоре с корреспондентом "Mash на спорте" рассказала, что ни о каком деле ничего не знает.

Кто именно стал инициатором открытия дела о разделе наследства, СМИ выяснить не смогли.

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Напомним, известный российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер год назад, в марте 2024-го.

Позже в СМИ называли предварительную причину его смерти – тромбоэмболия легочной артерии. По предоставленным данным, Уткин скончался в кардиологическом отделении московской больницы имени Николая Пирогова.

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