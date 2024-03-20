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Комментатор, актер и владелец футбольного клуба: чем запомнился Василий Уткин

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Спортивный журналист Василий Уткин
Василий Уткин. Фото: Instagram @realradioutkin

Во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни скончался Василий Уткин. NUR.KZ напоминает о главных страницах биографии одного из самых знаменитых русскоязычных спортивных журналистов.

Уткин родился 6 марта 1972 года в подмосковной Балашихе. Профессиональную карьеру он начал в 1992-м, попав на телевидение.

Телеведущий

Первым большим проектом Уткина стал "Футбольный клуб". Эта программа выходила с мая 1994 года на российском телеканале НТВ. Именно Уткин стал ее автором и прочно связал название с собственной персоной, сделав из него своеобразный бренд.

В телепередаче обсуждались и анализировались новости из мира футбола, в том числе с помощью приглашенных гостей. Выпуск программы несколько раз останавливался и переносился на другие каналы, но суммарно она просуществовала почти двадцать лет.

Уткин официально объявил о закрытии "Футбольного клуба" в марте 2013 года. Однако через пять лет проект под этим же названием был возрожден в авторском YouTube-канале журналиста.

Также Уткин работал ведущим нескольких развлекательных шоу на телевидении. Регулярно появлялся он и в различных эфирах на радио.

Комментатор

Не меньшую известность Уткин получил как спортивный комментатор. Специализировался на футбольных событиях, но также работал, например, на нескольких Олимпийских играх.

В 2004 и 2005 годах Уткин становился лауреатом престижной российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор". Кроме того, он несколько лет озвучивал русскоязычную версию популярного футбольного симулятора "FIFA".

В последние годы Уткин менее активно занимался комментаторской деятельностью. После отстранения российским "Первым каналом" от работы на чемпионате мира 2018 года журналист почти не появлялся в этой роли. Причины того инцидента Уткин открыто не называл, но намекал на политическую составляющую.

Блогер и беллетрист

Комментаторскую деятельность для Уткина во многом заменила работа с личными медиа. Он активно вел канал в Telegram, а видеоролики выпускал на YouTube, где набрал более 600 тысяч подписчиков.

Сам Уткин в последние годы предпочитал называть себя беллетристом. При этом работал он и с текстовым жанром, публикуя статьи в различных СМИ.

Владелец футбольного клуба

На своем YouTube-канале Уткин не только освещал футбольные новости, но и рассказывал о развитии собственной любительской команды — "Эгриси". Он начал сотрудничество с клубом в 2017 году, став его спонсором и владельцем.

Добившись успехов в системе российских любительских лиг, "Эгриси" вошел в число участников Медийной футбольной лиги. Уткин называл работу с клубом "любимым хобби" и "личной придурью".

Политический активист

Как упоминалось выше, в жизни Уткина имели место и политические выступления. Он регулярно высказывался на соответствующие темы, в том числе весьма резко, что порой приводило к скандалам.

В декабре 2011 года журналист был одним из ведущих митинга "За честные выборы", который стал частью массовых протестов в России после избирательной кампании в Государственную думу.

Актер

Уткин запомнился не только в среде спортивной журналистики, но и за ее пределами. Он дружил и сотрудничал с членами "Квартета И" и участвовал как в их театральных постановках, так и в нескольких фильмах.

Главные роли Уткина пришлись на комедию "День выборов". В первой части он играл кандидата в губернаторы, а во второй — уже действующего чиновника.

Жертва покушения

Среди самых резонансных моментов жизни Уткина — нападение на него в октябре 2001 года. Журналист рассказывал, что около дома его дважды ударили заточкой в спину. Раны оказались глубокими, однако не задели жизненно важные органы.

В апреле 2019 года на Уткина вновь напали в Москве. Из баллончика ему в лицо распылили слезоточивый газ. Пострадавший связал инцидент со своей профессиональной деятельностью и публичными высказываниями о людях, потенциально заинтересованных в нападении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071092-kommentator-akter-i-vladelets-futbolnogo-kluba-chem-zapomnilsya-vasiliy-utkin/

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