Умер известный российский комментатор Василий Уткин

В Москве на 52-м году жизни от сердечной недостаточности скончался известный российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Василия Уткина.

Как сообщает источник, Василия Уткина доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность и дважды пытались реанимировать. Специалисты пытались реанимировать его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось. После этого Уткин скончался. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.

Первым о смерти комментатора заявил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Информацию о смерти комментатора также подтвердили в любительском футбольном клубе «Эгриси». Комментатор был владельцем данной команды.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами».

Василий Уткин получил известность благодаря работе на телеканалах «НТВ» и «НТВ-плюс». В последнее время он развивал свой блог. 21-го марта Василий собирался прокомментировать в Алматы матч сборной Казахстана против Греции.

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