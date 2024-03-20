"Вот это да! Ка-ра-ган-да!": самые яркие цитаты в карьере Василия Уткина

19 марта стало известно о кончине известного российского спортивного комментатора Василия Уткина, NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку самых ярких цитат в карьере журналиста.

Ранее мы подробно осветили карьеру Уткина и рассказали о главных страницах его биографии.

Василий Уткин становился героем новостных материалов благодаря фразам, которые позже становились крылатыми, которые он произносил во время комментирования футбольных матчей.

"Как жаль, что заканчивается этот тайм! Я узнавал: будет второй!"

"Более пустых ворот в жизни не видел"

"На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее"

Уткин часто обращал внимание и на казахстанский футбол, мы опубликовали подборку его цитат эксклюзивно для нашего Telegram-канала.

В начале 2010-х годов, когда "Барселоной" руководил Хосеп Гвардиола, Уткин часто подкалывал мадридский "Реал", так в преддверии встречи этих команд в сезоне 2011/12 он описал это следующим образом:

"Эль-класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает "Барселона"

Еще один камень в сторону "королевского клуба" Василий бросил после разгромной победы каталонцев над "сливочными" со счетом 5:0 в 2011 году:

"Вы знаете, чем "Реал" отличается от такси? В такси четыре влезает!"

"Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем!", - так охарактеризовал Уткин выход "Челси" в победный финал Лиги чемпионов в 2012 году.

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