СМИ назвали предварительную причину смерти Василия Уткина

Telegram-канал Baza назвал тромбоэмболию легочной артерии предварительной причиной смерти российского спортивного журналиста Василия Уткина, передает NUR.KZ.
Об уходе Уткина из жизни в возрасте 52 лет стало официально известно во вторник. По информации источника, он скончался в кардиологическом отделении московской больницы имени Николая Пирогова.
"Уткин был доставлен туда машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 18:01 (по московскому времени — прим. ред.). Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии", — говорится в сообщении СМИ.
Также источник отмечает, что сначала Уткина реанимировали в течение 16 минут. Однако затем кровообращение журналиста вновь остановилось, спасти его не удалось. Подчеркивается, что точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071083-smi-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-smerti-vasiliya-utkina/