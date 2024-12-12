Назначен новый генсек Казахстанской федерации футбола

12 декабря на заседании Исполкома Казахстанской федерации футбола Андрея Дудина освободили от должности генсекретаря. На пост назначен Саян Хамитжанов, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, 12 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания исполком освободил Андрея Дудина с поста генерального секретаря КФФ.

На вакантную должность генерального секретаря решением исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола назначен Саян Хамитжанов.

Саян Жаксыгельдиевич уже занимал руководящую должность в КФФ: в 2008-2012 годах был генеральным секретарем, а с 2012-го по 2014 год - вице-президентом федерации.

Напомним, ранее в ноябре Кайрат Боранбаев вернулся в Казахстанскую федерацию футбола. Он вошел в состав исполнительного комитета КФФ.

Также в ноябре казахстанский функционер Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола РК. Он был избран в качестве президента Казахстанской Федерации футбола в 2022 году.

Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента, отметив, что во время его руководства организацией национальная сборная добилась выхода во второй по силу дивизион в Лиге наций УЕФА. В отборочном турнире Евро-2024 команда набрала рекордные 18 очков и имела шансы впервые в истории выйти в основную часть чемпионата Европы.

В начале декабря Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально назвала список кандидатов, которые претендуют на пост руководителя организации. Всего в списке значатся шесть фамилий футбольных функционеров.