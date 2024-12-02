Стали известны кандидаты на пост президента Казахстанской федерации футбола

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально назвала список кандидатов, которые претендуют на пост руководителя организации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого принято решение о регистрации кандидатов в президенты КФФ.

Всего в списке значатся шесть фамилий футбольных функционеров:

Даумов Алтай Алмасович от Футбольной ассоциации Алматинской области;

Джамантаев Ерлан Айтпаевич от Ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";

Каиров Ербол Кыдырбекович от Акмолинской областной ассоциации футбола;

Лория Давид Григорьевич от Карагандинской областной ассоциации футбола;

Магау Наргис Ерланкызы от "Para Football League";

Омаров Марат Талгатович от Федерации футбола города Астаны.

Напомним, 8 ноября казахстанский функционер Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента федерации футбола РК.

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