Стали известны кандидаты на пост президента Казахстанской федерации футбола

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально назвала список кандидатов, которые претендуют на пост руководителя организации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого принято решение о регистрации кандидатов в президенты КФФ.
Всего в списке значатся шесть фамилий футбольных функционеров:
- Даумов Алтай Алмасович от Футбольной ассоциации Алматинской области;
- Джамантаев Ерлан Айтпаевич от Ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";
- Каиров Ербол Кыдырбекович от Акмолинской областной ассоциации футбола;
- Лория Давид Григорьевич от Карагандинской областной ассоциации футбола;
- Магау Наргис Ерланкызы от "Para Football League";
- Омаров Марат Талгатович от Федерации футбола города Астаны.
Напомним, 8 ноября казахстанский функционер Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента федерации футбола РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2195024-stali-izvestny-kandidaty-na-post-prezidenta-kazahstanskoy-federacii-futbola/