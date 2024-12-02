Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стали известны кандидаты на пост президента Казахстанской федерации футбола

Опубликовано:

Логотип КФФ
Логотип КФФ. Фото: kff.kz

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально назвала список кандидатов, которые претендуют на пост руководителя организации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого принято решение о регистрации кандидатов в президенты КФФ.  

Всего в списке значатся шесть фамилий футбольных функционеров:

  • Даумов Алтай Алмасович от Футбольной ассоциации Алматинской области;
  • Джамантаев Ерлан Айтпаевич от Ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";
  • Каиров Ербол Кыдырбекович от Акмолинской областной ассоциации футбола;
  • Лория Давид Григорьевич от Карагандинской областной ассоциации футбола;
  • Магау Наргис Ерланкызы от "Para Football League";
  • Омаров Марат Талгатович от Федерации футбола города Астаны.

Напомним, 8 ноября казахстанский функционер Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента федерации футбола РК.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2195024-stali-izvestny-kandidaty-na-post-prezidenta-kazahstanskoy-federacii-futbola/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie