Аким Шымкента рассказал о выплаченных 5,3 млрд из бюджета футболистам "Ордабасы"

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге СЦК рассказал, что будет с местным футбольным клубом "Ордабасы" в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга Габит Сыздыкбеков заявил, что когда он был назначен акимом Шымкента, у ФК "Ордабасы" были большие долги. По его словам, стояли вопросы на тему будущего команды, ее финансового положения и выплаты зарплат, но все нашли решение.

"В этом году мы предусмотрели немалые средства. Мы закрыли обязательства по контрактам - туда входит зарплата, подготовленным бывшим руководством "Ордабасы". Мы продлили срок действия некоторых соглашений. В этом году мы выделили 5,3 млрд тенге. Кроме того, привлечен 1 млрд тенге спонсорских средств.

В следующем году контракты расторгнут 16 футболистов. В следующем году мы не будем выделять средства больше, чем в бюджете", - сказал Сыздыкбеков.

Напомним, в декабре прошлого года депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

В сентябре этого года Министерство туризма и спорта сообщили о подготовке законопроекта, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана. Законопроект разъяснил депутат Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, Антикор и Минспорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге. Кроме того, запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года.