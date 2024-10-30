Прекращено расследование в отношении боксера Жанкоша Турарова

Досудебное расследование в отношении казахстанского боксера Жанкоша Турарова по факту изнасилования прекращено. Об этом сообщила пресс-служба ДП Алматы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ранее Управлением полиции Ауэзовского района расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 120 УК РК.

"В рамках производства проведена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, по результатам которых факт изнасилования не подтверждается. 20 октября принято окончательное решение о прекращении досудебного расследования на основании п. 2 ч. 1 ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. С принятым решением прокуратура Ауэзовского района согласилась", - говорится в сообщении полиции

Другие данные досудебного расследования, по данным полиции, в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.

Сам Жанкош Тураров, комментируя обвинения в свой адрес, заявил, что распространенная информация об изнасиловании является ложной. По словам боксера, такое преступление для него неприемлемо, так как он сам воспитывает трех дочерей.

Жена спортсмена Клара Иса также отреагировала на обвинения в отношении ее супруга.

Также выяснилось, что написавшая заявление на Турарова девушка уже подавала аналогичное заявление на другого человека в полицию. В ДП Алматинской области сообщили, что по факту первого обращения возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Позже адвокат Турарова, которого ранее обвинили в изнасиловании, выступил с заявлением.