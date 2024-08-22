Написавшая заявление на Жанкоша Турарова девушка уже сообщала в полицию об изнасиловании

В Сети появилась информация о том, что девушка, которая обвинила казахстанского боксера Жанкоша Турарова в изнасиловании, уже подавала аналогичное заявление на другого человека в полицию, передает NUR.KZ.

В Сети указывается, что якобы 4 июля девушка обращалась в полицию Қонаева с заявлением, что ее изнасиловал неизвестный на трассе между Алматы и Усть-Каменогорском.

В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили эту информацию.

"Сообщаем, что 4 июля текущего года в полицию Қонаева обратилась 28-летняя жительница Алматы о том, что неизвестное лицо на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск изнасиловало ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и доставлен в полицию", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что в настоящее время назначены все необходимые экспертизы для обеспечения полноты и всесторонности в исследовании данного факта. Расследование продолжается.