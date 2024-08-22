Жена боксера Жанкоша Турарова отреагировала на обвинения мужа в изнасиловании

Супруга казахстанского боксера Жанкоша Турарова Клара Иса впервые прокомментировала инцидент, связанный с мужем, которого обвинили в изнасиловании, передает NUR.KZ.

Клара Иса опубликовала в своем Instagram-аккаунте Stories, где и обозначила свою позицию касательно обвинений в адрес супруга Жанкоша Турарова.

"Те "подруги и знакомые", которые раньше не могли найти время, чтобы ответить на звонок, с ночи вдруг названивают и спрашивают, как наши дела. Все хорошо, не переживайте. Что только не говорят о тех, кто в стране на виду", - сообщила Клара Иса в соцсети.

Клара Иса. Скрин Stories: instagram.com/klarita_os

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.

Позже казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в свой адрес и заявил, что распространенная в Сети информация об изнасиловании является ложной. Спортсмен намерен судиться с теми, кто распространяет фейковую информацию.