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Боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в изнасиловании

Опубликовано:

Боксер Жанкош Тураров
Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov

Казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в свой адрес. Он заявил, что распространенная в Сети информация об изнасиловании является ложной, передает NUR.KZ.

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений. Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной, недостоверной информации", - пишет спортсмен в Instagram.

Сообщение Жанкоша Турарова
Сообщение Жанкоша Турарова. Скриншот: instagram.com/zhankoshturarov

Также Тураров отметил, что такое преступление для него неприемлемо, так как он сам воспитывает трех дочерей.

"Я сам не понимаю, откуда эта информация. Собираюсь выяснить, кто клевещет", - заявил спортсмен.

Сообщение
Сообщение. Скриншот: instagram.com/zhankoshturarov

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. По данным Telegram-каналов, этот спортсмен - Жанкош Тураров. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151456-bokser-zhankosh-turarov-otreagiroval-na-obvineniya-v-iznasilovanii/

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