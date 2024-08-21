Боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в изнасиловании
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Казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в свой адрес. Он заявил, что распространенная в Сети информация об изнасиловании является ложной, передает NUR.KZ.
"Ко мне поступило с утра миллион сообщений. Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной, недостоверной информации", - пишет спортсмен в Instagram.
Также Тураров отметил, что такое преступление для него неприемлемо, так как он сам воспитывает трех дочерей.
"Я сам не понимаю, откуда эта информация. Собираюсь выяснить, кто клевещет", - заявил спортсмен.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. По данным Telegram-каналов, этот спортсмен - Жанкош Тураров. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151456-bokser-zhankosh-turarov-otreagiroval-na-obvineniya-v-iznasilovanii/