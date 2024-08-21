Боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в изнасиловании

Казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в свой адрес. Он заявил, что распространенная в Сети информация об изнасиловании является ложной, передает NUR.KZ.

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений. Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной, недостоверной информации", - пишет спортсмен в Instagram.

Сообщение Жанкоша Турарова. Скриншот: instagram.com/zhankoshturarov

Также Тураров отметил, что такое преступление для него неприемлемо, так как он сам воспитывает трех дочерей.

"Я сам не понимаю, откуда эта информация. Собираюсь выяснить, кто клевещет", - заявил спортсмен.

Сообщение. Скриншот: instagram.com/zhankoshturarov

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. По данным Telegram-каналов, этот спортсмен - Жанкош Тураров. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.