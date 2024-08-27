"Факт знакомства подтверждаю": адвокат Жанкоша Турарова выступил с заявлением

Адвокат казахстанского боксера Жанкоша Турарова, которого ранее обвинили в изнасиловании, выступил с заявлением, передает сайт телеканала КТК.

Адвокат спортсмена заявил, что Тураров проходит по делу об изнасиловании в качестве свидетеля.

При этом юрист подтвердил, что боксер действительно знаком с девушкой, заявившей об изнасиловании, через социальные сети. Однако, какие отношения связывают спортсмена с потерпевшей, адвокат отвечать отказался.

"Факт знакомства через социальные сети я подтверждаю. Я не могу сейчас вам раскрывать все, какие-либо сведения из материалов уголовного дела. Мы рассматриваем несколько версий.

Одна из версий – это какая-то болезнь, может, отклонение психического характера. Второе: как на вашем языке говорят, хайп – быть узнаваемым. Либо это чей-то заказ. Либо другие факторы, которые я сейчас не могу вам разглашать", - заявил адвокат Самат Мамутов.

Источник: КТК

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила известного казахстанского спортсмена в изнасиловании. В полиции информацию о личности подозреваемого не подтвердили.

Между тем сам Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в свой адрес. Он заявил, что распространенная информация об изнасиловании является ложной. По словам боксера, такое преступление для него неприемлемо, так как он сам воспитывает трех дочерей.

Жена спортсмена Клара Иса также отреагировала на обвинения в отношении ее супруга.

Позже выяснилось, что написавшая заявление на Турарова девушка уже подавала аналогичное заявление на другого человека в полицию. В ДП Алматинской области сообщили, что по факту первого обращения возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.