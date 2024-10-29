"Она сказала папа": Илья Ильин обрадовал казахстанцев новостью о дочери (видео)

Отечественный спортсмен Илья Ильин поделился в социальных сетях с казахстанцами радостной новостью - его 10-месячная дочь сказала первое слово, передает NUR.KZ.

Видео четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике опубликовал в Instagram-профиле.

"Аилиша сказала первое слово: папа! Делимся с вами этой доброй новостью", - сообщил Ильин.

Казахстанцы оставили под публикацией добрые пожелания.

"Илья, у вас отличный казахский язык", "Дочь легендарного спортсмена, пусть будет счастлива", "Отлично на казахском сказали, откуда знаете?", "Какая красивая у вас супруга", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, Илья Ильин стал отцом во второй раз в феврале этого года. Девочку назвали Аили.

Также добавим, что спортсмен женился во второй раз в январе прошлого года на бизнесвумен Татьяне Гордиенко. Помимо свадьбы, невесте Ильина провели обряд "беташар". При этом сам он позже признавался, что хотел отметить это событие тихо, но все же опубликовал кадры с торжественной церемонии.

Напомним, что для спортсмена это не первый брак. Ранее он был женат на казахстанской гандболистке Наталье Кулаковой. В 2009 году у них родилась дочь Милана. Пара официально развелась в 2017 году.