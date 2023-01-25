"Уважаю наши традиции": супруге Ильи Ильина провели беташар (видео)

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Казахстанский спортсмен Илья Ильин сообщил, что его супруге Татьяне Гордиенко провели казахский традиционный обряд беташар. Видеоролик он опубликовал в Instagram.

"Как сын казахского народа, казахской земли, я уважаю наши традиции! Поэтому, когда нас пригласили провести церемонию беташар, мы без колебаний согласились!

Честно говоря, я был очень рад! Я чувствовал поддержку народа Казахстана, я действительно чувствовал, что я - сын моей страны! Мы с большим трепетом исполнили эту прекрасную и важную церемонию", - пишет спортсмен.

Ильин еще раз поблагодарил всех за поздравления и теплые пожелания.

"Еще тысячу и одно спасибо всем за ваше искреннее уважение и поддержку! Для меня это самое дорогое в жизни!" - гласит пост.

Беташар - традиционный казахский обряд показа невесты родственникам жениха и гостям. Обряд обязательно сопровождается традиционной песней-жыр, говорится на сайте "Әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығы".

Согласно традиции, невесту приводят в дом жениха в свадебном наряде. Певец-импровизатор призывает ее поклониться каждому, в ответ на это близкие родственники мужа дают "көрімдік" (подарок). Беташар заканчивается наставлениями, пожеланиями, советами молодым.

Напомним, что недавно тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин сочетался браком. Избранницей именитого казахстанского спортсмена стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. Торжественная церемония состоялась в Астане.

Сам Ильин позже признался, что хотел отметить это событие тихо. Он поблагодарил всех за поздравления.

Для спортсмена этой второй брак. Первой его супругой была казахстанская гандболистка Наталья Кулакова, с которой он развелся в 2017 году. В 2009 году у пары родилась дочь Милана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006772-uvazhayu-nashi-traditsii-supruge-ili-ilina-proveli-betashar-video/