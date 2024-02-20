Илья Ильин стал отцом во второй раз, известны имя и пол ребенка

Казахстанский четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин на своей странице в Instagram рассказал, что стал отцом во второй раз, передает NUR.KZ.

"Ура!!! Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична!

У нас было плановое кесарево, все прошло хорошо! рост: 50 см, вес: 3 кг 178 гр.

Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим!", - написал спортсмен.

Напомним, у Ильина также есть дочь от второго брака по имени Милана, известно, что ей 14 лет.

На данный момент Илья Ильин занимает пост менеджера Федерации тяжелой атлетики РК, он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2020 году, ранее мы опубликовали полную биографию именитого спортсмена.

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