Илья Ильин сыграл свадьбу (фото, видео)

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Именитый казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин во второй сочетался браком. Торжественная церемония состоялась в Астане, передает NUR.KZ.

Избранницей известного спортсмена стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. Бракосочетание состоялось вчера, 12 января.

Кадры с церемонии появились в сторис на странице Гордиенко в Instagram. "Сказала "да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине",- подписала женщина один из кадров.

Свадьба Ильи Ильина и Татьяны Гордиенко. Фото: instagram.com/gordienko_tatyana_/

Напомним, Илья Ильин поженился во второй раз. Ранее его супругой была казахстанская гандболистка Наталья Кулакова, с которой он развелся в 2017 году. В 2009 году у пары родилась дочь Милана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2005242-kazahstanskiy-shtangist-ilya-ilin-sygral-svadbu-foto-video/