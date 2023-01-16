"Хотели тихо": Ильин представил поклонникам свою жену (видео)

Свадьба Ильи Ильина. Кадр из видео: instagram.com/ilyailyinforever

На прошлой неделе прославленный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сыграл свадьбу. Спортсмен признался, что планировал отметить это событие тихо, об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Ильин опубликовал кадры с торжественной церемонии. Он поблагодарил своих подписчиков за поздравления.

"Хотели тихо, но как тут тихо получится? Встречайте, прошу любить и жаловать, Ильина Татьяна Андреевна, моя супруга! Совет нам да любовь", - представил свою жену подписчикам тяжелоатлет.

В комментариях под видео известные казахстанские спортсмены поздравили Илью с радостным событием в его жизни.

Напомним, о свадьбе прославленного спортсмена стало известно 13 января. Кадры с церемонии бракосочетания, которая прошла днем ранее, выложила в Сеть супруга Ильина.

Илья Ильин женился во второй раз. Ранее его женой была казахстанская гандболистка Наталья Кулакова, с которой он развелся в 2017 году. В 2009 году у пары родилась дочь Милана.

Также отметим, что в 2020 году Илья завершил спортивную карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2005515-hoteli-tiho-ilin-predstavil-poklonnikam-svoyu-zhenu/