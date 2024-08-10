Чемпионка мира заболела диареей после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024

Трехкратная чемпионка мира по водным видам спорта Леони Бек на своей странице в Instagram рассказала о своем самочувствии после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024, сообщает NUR.KZ.

Пловчиха из Германии поделилась симптомами кишечного заболевания после участия на олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде в главной водной артерии Парижа реке Сене.

"Вчера меня стошнило девять раз, плюс была диарея. Качество воды в Сене одобрено", - написала Леони Бек в разделе сториз.

Сторис немецкой пловчихи Леони Бек: instagram.com/leoniebeckswim/

27-летняя спортсменка выступила в заплыве на 10 тысяч метров в четверг, ей удалось занять девятое место в общем зачете.

Напомним, что ранее о недомогании после заплыва в Сене сообщала и казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина. Отечественную спортсменку стошнило, после чего она приняла решение сняться с Олимпиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.