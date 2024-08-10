Беженку из Афганистана дисквалифицировали на Олимпиаде-2024 за политическое послание

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Манижу Талаш во время женского турнира по брейкингу на на Играх-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на USA Today.
Первые в истории олимпийские соревнования в этом виде спорта прошли 9 августа. Талаш представляла на Играх в Париже команду беженцев.
Би-герл выступила в квалификационном баттле турнира по брейкингу, где со счетом 0:3 уступила нидерландке Индии Сарджо. Талаш по спортивному принципу прекратила борьбу, однако МОК дисквалифицировал девушку за "демонстрацию политического лозунга на одежде". Это одно из нарушений Олимпийской хартии.
В третьем раунде Талаш выступала в плаще, на котором содержалась фраза "Free Afghan women" ("Свободу афганским женщинам").
21-летняя спортсменка родилась в Кабуле, но после прихода "Талибана" к власти в Афганистане и запрета танцев она перебралась в Пакистан. В 2022 году Талаш переехала в Испанию.
Напомним, первой в истории олимпийской чемпионкой по брейкингу стала японская би-герл AMI (Ами Юаса).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2147266-bezhenku-iz-afganistana-diskvalificirovali-na-olimpiade-2024-iz-za-politicheskogo-poslaniya/