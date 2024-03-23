В Москве прошла церемония прощания с Василием Уткиным

В Москве сегодня простились с известным спортивным комментатором Василием Уткиным, который ушел из жизни во вторник, 19 марта, в возрасте 52 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным прошла в Москве.

Траурная процедура проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте России. Первыми с ушедшим из жизни журналистом прощались его родные, друзья и коллеги. Затем церемония была открыта для всех желающих.

Ее посетили глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный секретарь Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов, журналисты Василий Конов, Денис Казанский, Константин Генич, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский, Владимир Стогниенко, Павел Занозин, Роман Гутцайт, Дмитрий Шнякин. Леонид Трахтенберг, Андрей Червиченко, бывшие футболисты Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Евгений Ловчев и многие другие.

Уткин похоронен в субботу на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Напомним, в начале этой недели не стало 52-летнего Василия Уткина – известного российского комментатора и спортивного журналиста.

Позже в СМИ называли предварительную причину его смерти – тромбоэмболия легочной артерии. По предоставленным данным, Уткин скончался в кардиологическом отделении московской больницы имени Николая Пирогова.

Ранее мы подробно рассказывали о том, кто такой Василий Уткин, и чем он был знаменит. Также мы публиковали подборку самых ярких цитат известного комментатора.