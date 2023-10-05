Зайнутдинов "нарезал воздух" в ролике известного фуд-блогера из Турции

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов появился в ролике популярного в Сети повара из Турции Бурака Оздемира, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу блогера в Instagram.
Футболист из Казахстана Бахтиер Зайнутдинов снялся в видеоролике популярного в Сети фуд-блогера и повара из Турции Бурака Оздемира. Вместе они приготовили кебаб, широко улыбаясь при этом на камеру, как это обычно делает в своих роликах сам Оздемир.
К слову, на кадрах Зайнутдинов делает вид, что режет овощи и мясо, хотя на самом деле едва их касается ножом. Один из внимательных пользователей оставил по этому поводу комментарий.
"У меня такая же техника нарезания овощей, как у Батеки", – написал поклонник.
В комментариях под постом Оздемира Зайнутдинов пригласил блогера в Казахстан.
"Теперь жду в Казахстане", – написал спортсмен.
Видео, опубликованное в Instagram, набрало свыше 313 тыс. лайков и почти пять тысяч комментариев.
На страницу блогера Бурака Оздемира в Instagram подписано 54 млн человек. Он часто снимает ролики с известными личностями. Изюминка его видео – широкая улыбка на камеру во время приготовления блюд.
Напомним, в конце лета этого года стало известно, что полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в стамбульском клубе "Бешикташ".
В середине августа футболист прибыл в Турцию, где его поприветствовал вице-президент клуба Серхан Четинсая. К слову, трансфер Зайнутдинова обошелся турецкому клубу в 4,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Позже спортсмен рассказал о своих впечатлениях после перехода, целях и желании выступать в Лиге Чемпионов. В конце августа Зайнутдинов официально дебютировал за "Бешикташ", забив решающий гол на добавленной минуте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2039624-zaynutdinov-narezal-vozduh-v-rolike-izvestnogo-fud-blogera-iz-turtsii/