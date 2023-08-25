"Победа": Зайнутдинов эффектно дебютировал за "Бешикташ", забив решающий гол

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

25-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов официально дебютировал за свою новую команду, передает NUR.KZ.

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА "Бешикташ" в гостях обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:2. Решающий гол на добавленной минуте забил новобранец стамбульской команды Бахтиер Зайнутдинов.

После матча 25-летний казахстанский футболист выложил пост на своей странице в Instagram, подписав его надписью "Win" (победа) и приложив эмодзи орла.

Напомним, что это был дебютный матч для Бахтиера Зайнутдинова в составе "Бешикташа". В турецкий клуб полузащитник сборной Казахстана перешел из российского ЦСКА за 4,5 млн евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033961-pobeda-zaynutdinov-effektno-debyutiroval-za-beshiktash-zabiv-reshayuschiy-gol/