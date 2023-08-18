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Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ"

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Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ"
Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ": Фото: instagram.com/@besiktas

Футбольный клуб "Бешикташ" официально попривествовал своего новичка полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в аэропорту в Стамбуле, передает NUR.KZ.

В аэропорту казахстанца встречал вице-президент клуба Серхан Четинсая.

"Для завершения переговоров в Стамбул прилетел казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. Наш вице-президент Серхан Четинсая встретил Бахтиера Зайнутдинова в аэропорту", - заявил турецкий клуб на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стала известна информация, что трансфер Зайнутдинова из ЦСКА (Москва) обойдется турецкому клубу в 4,5 миллиона евро. По предварительной информации контракт будет заключен на четыре года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

Ранее, мы также рассказывали почему Зайнутдинов не будет считаться легионером в турецкой лиге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033013-bahtier-zaynutdinov-pribyl-v-beshiktash/

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