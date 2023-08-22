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"Буду биться за эту эмблему": Бахтиер Зайнутдинов высказался после перехода в "Бешикташ"

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Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ"
Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ": Фото: instagram.com/@besiktas

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дал первое интервью новому клубу "Бешикташ", где рассказал о своих впечатлениях после перехода, целях и желании выступать в Лиге Чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал турецкого клуба.

По признанию 25-летнего футболиста переговоры проходили сложно, но он также счастлив оказаться в новом клубе с большой историей.

"Бешикташ" - большой клуб и, как мне сказали, один из старейших клубов в Турции. Я счастлив здесь быть. Хочется себе доказать в первую очередь, что я могу здесь играть. Хочу свою историю здесь оставить. Это Европа, можно сказать. Я думаю, адаптация пройдет быстро, потому что менталитет схож с казахским. Еда похожа, люди похожи. И вы, и мы тоже чай горячий пьем в жаркое лето. Я думаю, адаптация быстро пройдет. Турецкий язык я чуть-чуть понимаю" - отвечает журналисту Зайнутдинов.

В ходе беседы Бахтиер также рассказал о намеченных целях, которые он хочет достичь в составе "Бешикташа".

"Конечно, чемпионство и игра в Лиге чемпионов, потому что перед "Бешикташем" всегда стоят самые высокие задачи. Хочу пообещать фанатам, что я никогда не буду равнодушен на поле, буду биться за эту эмблему, буду стараться работать очень много" - заявляет футболист.

Напомним, трансфер Зайнутдинова обошелся турецкому клубу в 4,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033501-budu-bitsya-za-etu-emblemu-bahtier-zaynutdinov-vyskazalsya-posle-perehoda-v-beshiktash/

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