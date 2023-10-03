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Пятое "золото": Велогонщик Алексей Луценко стал победителем Азиатских игр-2022

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Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Con Chronis/Getty Images

Лидер сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Алексей Луценко завоевал золотую медаль Азиатских игр-2022, которые проходят в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Казахстанский велогонщик одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Участникам предстояло преодолеть 39,6 километра. Луценко проехал дистанцию за 48:05.75.

Второе место занял Сюэ Мин из Китая. Замкнул тройку лучших гонщик из Гонконга Винсент Ван Лау. Ранее велогонщица Рината Султанова в этом же виде программы показала третий результат.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 43 медали. Наши спортсмены завоевали пять "золота", девять "серебра" и 29 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039297-pyatoe-zoloto-velogonschik-aleksey-lutsenko-stal-pobeditelem-aziatskih-igr-2022/

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