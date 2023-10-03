Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 3 октября

Сегодня, 3 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 06:40
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко
Во сколько: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)
Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы
Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи
Во сколько: 07:00, 17:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины
Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Во сколько: 08:40
Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 09:30
Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины
Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Алибек Рахимберды
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 14:00
Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы
Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев
Во сколько: 14:15, 19:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039226-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-3-oktyabrya/