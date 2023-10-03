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Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 3 октября

Опубликовано:

Надежда Дубовицкая
Надежда Дубовицкая. Фото: Stephen Pond/Getty Images for World Athletics

Сегодня, 3 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 06:40

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко

Во сколько: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)

Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы

Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи

Во сколько: 07:00, 17:00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины

Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины

Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова

Во сколько: 08:40

Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 09:30

Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Япония

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины

Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины

Кто: Алибек Рахимберды

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины

Кто: Казахстан - Япония

Во сколько: 14:00

Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы

Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев

Во сколько: 14:15, 19:00

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039226-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-3-oktyabrya/

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