Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пятиборка Елена Потапенко завоевала олимпийскую лицензию на Азиатских играх

Опубликовано:

Елена Потапенко
Елена Потапенко. Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по современному пятиборью Елена Потапенко выступила в финале Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР) и завоевала олимпийскую лицензию, сообщает olympic.kz.

В финале Казахстан представляли четыре спортсменки.

Лучшего результата добилась Елена Потапенко, занявшая пятое место. Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пятерым лучшим спортсменкам.

Людмила Яковлева стала десятой, Анастасия Кочеткова 16-й, а Кристина Рябова - 18-й.

Победу одержала Мингю Жан (Китай).

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037861-pyatiborka-elena-potapenko-zavoevala-olimpiyskuyu-litsenziyu-na-aziatskih-igrah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.