Пятиборка Елена Потапенко завоевала олимпийскую лицензию на Азиатских играх

Представительница сборной Казахстана по современному пятиборью Елена Потапенко выступила в финале Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР) и завоевала олимпийскую лицензию, сообщает olympic.kz.

В финале Казахстан представляли четыре спортсменки.

Лучшего результата добилась Елена Потапенко, занявшая пятое место. Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пятерым лучшим спортсменкам.

Людмила Яковлева стала десятой, Анастасия Кочеткова 16-й, а Кристина Рябова - 18-й.

Победу одержала Мингю Жан (Китай).

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

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