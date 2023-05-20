"Учись проигрывать": казахстанцы заступились за Рыбакину после оскорбления от соперницы

Елена Рыбакина на матче с Остапенко. Фото: Robert Prange / Getty Images

После инцидента с оскорблением теннисистки Елены Рыбакиной на матче в Риме казахстанцы начали оставлять гневные комментарии в соцсетях латвийской теннисистки Елены Остапенко.

Казнет возмутила новость о том, что латвийская теннисистка Елена Остапенко грубо высказалась в адрес Елены Рыбакиной. Инцидент, как пишет Sports.kz, произошел прямо во время матча двух спортсменок на турнире серии "Мастерс" в Риме, Италия.

По Сети разошлось видео, на котором тренер Рыбакиной Стефано Вуков говорит об оскорблении членам своей команды.

"Говорю вам, она (Остапенко – прим. Sports.kz) сказала: "С**а, гребаная с**а передо мной!" – заявил Вуков, обращаясь к команде.

Почти сразу после произошедшего под последним постом Елены Остапенко в ее личном Instagram-аккаунте появились сотни гневных комментариев от казахстанцев и просто поклонников Рыбакиной. Многие потребовали от латвийки публичных извинений.

Некоторых из них приведены ниже:

"Оскорбления в адрес соперника причем при такой невразумительной игре – это яркая демонстрация собственной несостоятельности, как профессионального спортсмена. Надеюсь, WTA привлечет вас к дисциплинарной ответственности";

"Зачем вы оскорбили нашу Лену Рыбакину? Учитесь проигрывать достойно";

"Низко оскорблять, учись проигрывать достойно";

"Достойно надо проигрывать, Остапенко!"

"Учись проигрывать! А Рыбакину не трогай нашу!"

"Умей достойно проигрывать!"

"Буду писать комментарии, пока не увижу видео с извинением. Никакого уважения к сопернику! Ты не будешь побеждать, пока не исправишь то, что у тебя внутри";

"Видео с извинением – в студию".

К слову, казахстанская теннисистка в данном матче одержала победу и пробилась в финал теннисного турнира серии "Мастерс". В финале она сыграет против Ангелины Калининой из Украины.

А несколько дней назад Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши, а также стала пятой ракеткой мира (в live-рейтинге).

По информации на сайте GoTennis.ru, Елена Остапенко родилась 8 июня 1997 года в латвийском городе Риге. Ее отец Евгений – бывший украинский футболист, а мать Елена занималась теннисом на полулюбительском уровне.

Профессиональную карьеру Остапенко начала в 2012 году. Через два года дебютировала в основной сетке турниров WTA. А в 2017 году завоевала свой первый и пока единственный трофей на "Больших шлемах", выиграв "Ролан Гаррос".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2021404-uchis-proigryvat-kazahstantsy-zastupilis-za-rybakinu-posle-oskorbleniya-ot-sopernitsy/