Елена Рыбакина прошла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал теннисного турнира категории "Мастерс", который в эти дни проходит в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала она прошла первую ракетку мира Игу Швентек (Польша).

Рыбакина уступила в первом сете со счетом 2:6. Затем она взяла второй сет - 7:6 (7:3). В решающем сете казахстанская теннисистка при счете 2:2 стала полуфиналисткой - Швентек приняла решение сняться с матча из-за травмы.

На момент остановки встречи Рыбакина десять раз подала навылет. Также она допустила четыре двойные ошибки.

В полуфинале она сыграет против Елены Остапенко (Латвия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021036-elena-rybakina-proshla-pervuyu-raketku-mira-i-vyshla-v-polufinal-turnira-v-rime/