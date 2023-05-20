Елена Рыбакина вышла в финал "Мастерса" в Риме

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) пробилась в финал теннисного турнира серии "Мастерс", который в эти дни проходит в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

В полуфинале Рыбакина встретилась с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Казахстанка уверенно забрала первый сет, выиграв его со счетом 6:2. Во втором Рыбакина уступала. Однако сумела вернуться в игру после того, как матч на некоторое время был приостановлен.

Она совершила камбэк и забрала сет со счетом 6:4. На корте теннисистки провели один час и 41 минуту. Елена Рыбакина сделала шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки.

В финале казахстанка сыграет против Ангелины Калининой из Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021357-elena-rybakina-vyshla-v-final-mastersa-v-rime/