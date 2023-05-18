Елена Рыбакина встретится с чемпионкой "Ролан Гаррос" в полуфинале турнира в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет матч против чемпионки "Ролан Гаррос-2017" Елены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Риме (Италия), передает NUR.KZ.

Напомним, что в четвертьфинале женского одиночного разряда Рыбакина прошла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Тогда как Елена Остапенко (20-я ракетка мира) оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы.

Полуфинальный матч между Рыбакиной и Остапенко запланирован на 19 марта в 17:00 по времени Астаны. В параллельном поединке за выход в финал сразятся украинка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова.

Ранее Рыбакина и Остапенко трижды встречались между собой: счет 1:2 в пользу теннисистки из Латвии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021133-elena-rybakina-vstretitsya-s-chempionkoy-rolan-garros-v-polufinale-turnira-v-rime/